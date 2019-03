Кейт Міддлтон з’явилася на публіці в блузці, одягненої задом наперед: подробиці курйозу

Кейт Міддтон сильно осоромилася.

Герцогиня з’явилася на публіці в блузі, яку вона одягла задом наперед, передає Depo.ua. В такому вона відвідала дитячий центр в столиці Британії.

Блузка, яку вона одягла неправильно, від бренду Gucci. Коштує вона приблизно одну тисячу доларів. Моделі, які користуються цим, гудзики завжди ззаду. Проте на знімках видно, що Кейт Міддлтон одягла неправильно і у неї вони спереду.

View this post on Instagram

Kate Middleton Looks Incredibly Chic in a Gucci Blouse and Jigsaw Pants 💜

A post shared by THE STYLE EDIT (@thestyleedituk) on Mar 13, 2019 at 1:34am PDT

Нагадаємо, принц Вільям не на жарт зацікавився бантиками і шпильками і все заради маленької дочки.

Так, у времянедавней поїздки в Блекпул у Вільяма і Кейт було дуже насиченим, але навіть у вільні хвилини герцог не втрачав даремно часу.

Він з пильною увагою вивчав відео в Ютуб. і все для того, щоб навчитися плести коси своїй маленькій принцесі Шарлотті.

Насправді невідомо, що спонукало батька до такого вчинку, але факт залишається фактом.

Можливо його не влаштовує, як укладене волосся його доньки, яка на відміну від герцогині, часто з’являється на важливих заходах з розпущеним неуложенными волоссям.

Відомо за фактом свого повернення додому Вільям розпочав практиці і вже навчився заколювати шпильки, надягати діадеми і навіть зав’язувати стрічки на волоссі Шарлотти.

Але, як зізнався багатодітний батько пресі, хвости і кіски все ще даються йому важко: «Для мене це справжній нічний кошмар. А ви пробували це робити самі?»

Проте Вільям відповів жартома: «Все тому, що у мене у самого мало волосся, щоб практикуватися. Так би на собі швидко всьому навчився». Ми впевнені, що саме цей чоловік задався метою, то він її досягне. Хто знає, може незабаром Вільям сам запустить канал на Ютуб, і буде давати майстер-класи татам, як плести косички дівчаткам. Цей контент був би цікавий всім, чи не правда?

Нагадаємо, королівська сім’я знову возз’єдналася і з’явилася разом у Вестмінстерському абатстві з нагоди Дня Співдружності націй.

«Уся земля встелена трупами»: у Запорізькій області сталося страшне ПП

Суспільство

За традицією, в цей день урочисту церковну службу відвідують королева Єлизавета ІІ, принц Чарльз, Камілла Паркер-Боулз та інші члени королівської сім’ї, прем’єр-міністр Британії Тереза Мей та інші представники истешблимента.

Глава Співдружності, британська королева Єлизавета II прийшла на свято у супроводі онуків – принца принци Вільям і Гаррі з їх дружинами Кейт Міддлтон і Меган Маркл.

Меган Маркл наділу кремовий комплект у вигляді пальто і сукні, яке виділялося завдяки малюнку у вигляді ланцюгів від Вікторії Бекхем. Доповнили образ туфельки зеленого кольору з сумочкою.

Красуня Кейт була у вбранні, в якому вона вже з’являлася раніше. Плаття і пальто червоного кольору від Catherine Walker виділяв її. Нагадаємо, що саме в ньому вона з’являлася в новій Зеландії в 2014 році.

При зустрічі 37-річні герцогиня Кембриджська та Сассекская, які нібито за чутками ворогують, розцілували один одного в обидві щоки, публічно демонструючи дружелюбність.



Раніше Hyser писав про те, що в честь народження дитини Меган Маркл влаштують грандіозне свято.

Також Hyser повідомляв, що Кейт Міддлтон вразила фанатів «Гаррі Поттера» наповал.

Нагадаємо, що астрологи передбачили майбутнє дитини Меган Маркл.