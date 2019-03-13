Мосійчук блокує розгляд проекту про незаконне збагачення в Раді – Найєм

Народний депутат від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук блокує розгляд проекту про незаконне збагачення у Верховній Раді.

Про це заявив парламентарій Мустафа Найєм на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Тільки що комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів відмовився розглядати законопроекти про відновлення відповідальності за незаконне збагачення», — написав він.

Крім того він зазначив, що з порядку денного було знято і президентський законопроект, і всі альтернативні.

За словами Мустафи Найєма, це рішення ініціював Ігор Мосійчук, яке підтримало 6 з 11 членів комітету, в тому числі з «Блоку Петра Порошенка».

Він підкреслив, що Петро Порошенко публічно звернувся до парламенту з вимогою терміново розглянути законопроект, який відновлює відповідальність за злодійство, а його депутати сказали «Ні!» і зняли всі законопроекти порядку денного.

«Кошенята чечетова б’ються головою об стінку», — написав парламентарій.