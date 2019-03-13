Порошенко працевлаштував чоловіка Фриз в інститут Служби зовнішньої розвідки

За вказівкою президента Петра Порошенка на посаду директора Інституту Служби зовнішньої розвідки (СЗР) призначили Анатолія Бароніна, чоловіка його колишнього прес-секретаря, а нині – міністра у справах ветеранів Ірини Фриз.

Про це інтернет-виданню UA1 повідомило джерело в Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

За інформацією сервісу відкритих даних Opendatabot, відповідне призначення відбулося майже місяць тому.

До цього народний депутат Сергій Пашинський (фракція «Народний фронт») прийняв Бароніна у позаштатні консультанти вищезгаданого Комітету, який він очолює.

За словами співрозмовника видання, новоназначенец не має необхідної освіти і кваліфікації для того, щоб займати керівну посаду в підвідомчому Службі зовнішньої розвідки інституті.