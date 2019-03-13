Киберполиция затримала на Вінниччині жінку, снимавшую свого 4-річного сина у порно

У Вінницькій області киберполиция виявила жінку, яка використовувала свого 4-річного сина для створення порнографії.

26-річна мешканка Вінниччини була порноактрисою. Розуміючи, що на дитячій порнографії зможе заробити більше, вона вирішила використати для створення порно власного сина. На той момент йому було всього два роки.

Протягом останніх років жінка, використовуючи свого сина створювала відео порнографічного характеру і продавала його на спеціалізованих закритих форумах. Вартість одного такого ролика становила від 1,5 до 3 тисяч гривень. За словами жінки, таких фото і відео вона продала близько 20-30.

Працівники кіберполіції провели обшук в квартирі, де проживала зловмисниця разом з сином. На її комп’ютері правоохоронці виявили велику кількість фото – та відеоматеріалів порнографічного характеру з її участю. Серед них — файли з малолітнім хлопчиком.

Кримінальне провадження продовжується за раніше розпочатими кримінальними провадженнями: ч 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) та ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.

З хлопчиком працюють психологи. Жінку затримали в порядку статті 208 КПК України оголошено про підозру. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.