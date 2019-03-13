Майже 30% українців не користуються інтернетом – соцопитування

29,7% учасників опитування, проведеного з 5-го по 10 березня 2019 року Центром соціальних і маркетингових досліджень SOCIS, заявили, що взагалі не користуються інтернетом. Про це повідомляється на сайті соціологічної фірми.

Водночас 49,8% респондентів запевняли, що використовують інтернет щодня, ще 10,8% – майже кожен день.

6,2% українців відвідують всесвітню мережу кілька разів на тиждень. Решта заявили, що заходять в інтернет дуже рідко.

Опитування проводилося серед 2 тис. респондентів методом face-to-face по всіх областях України без урахування АРК Крим та окупованих районів Донецької та Луганської областей. Статистична похибка не перевищує 2,1%.

За даними internetworldstats.com на 30 червня 2018 року, кількість інтернет-користувачів у світі перевищила 4,2 млрд чоловік (при населенні планети 7,634 млрд). В Європі їх 705 млн, що становить 85% від загальної кількості населення цієї частини світу.