У Києві поліцейські накрили найбільшу в світі Telegram-мережа з торгівлі наркотиками

Співробітники поліції спільно з колегами з Ізраїлю накрили найбільшу в світі Telegram-мережа з торгівлі наркотиками. 12 березня в Києві поліція заарештувала главу ізраїльської кримінальної мережі наркотрафіку, а поліцейські Ізраїлю затримали ще 42 підозрюваних, повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Завдяки спільній роботі поліції України та Ізраїлю стало відомо, що через мережу Telegrass, в яку входили організатори, тисячі торговців і десятки тисяч споживачів по всьому світу, продавався канабіс і героїн.

Як пише Walla, спілкуючись шляхом зашифрованих повідомлень в соцмережі Telegrass, група налічувала понад 100 тисяч членів. Через мережу можна було дуже швидко і анонімно отримати наркотики. У США, Німеччині та Україні під псевдонімами діяли не менше 10 тисяч наркоторговців.

З допомогою Telegrass торговці могли поставляти клієнтам не тільки канабіс, але кокаїн та інші наркотики. Кожен клієнт міг замовити наркотик за місцем проживання безпосередньо у відповідного постачальника. Джерело в поліції заявив:

«В ході цієї операції ми діяли через кордони країн, які погодилися, що злочини в інтернет-мережах перетинають географічні кордони».

Як повідомляє «112 Україна», заарештованих в Ізраїлі підозрюють в організації та фінансуванні кримінальної мережі наркотрафіку, збуті небезпечних наркотичних речовин через наркодилерів та іншими кримінальними шляхами.