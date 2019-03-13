Вбивство хлопця в Мукачево: правоохоронці встановили учасників інциденту на АЗС

У ході досудового розслідування працівники поліції встановили двох осіб, причетних до вбивства 20-річного працівника АЗС в Мукачево.

Поліцейські підозрюють у вбивстві двох мукачівців віці 20 і 30 років.

30-річного, передбачуваного вбивцю правоохоронці затримали, зараз він перебуває під вартою. Йому повідомлено про підозру у вчиненні розбою, вчиненого організованою групою осіб із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

Другого співучасника злочину — 20-річному мукачевцу, інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів і розбій, вчинений організованою групою осіб.

Справу розслідують фахівці Мукачівського відділу поліції, експерти-криміналісти Головного управління Національної поліції у Закарпатській області та працівники прокуратури.

Слідство по справі триває.