Гладковские і Ко – вбивці. У неякісної броні, бракованих деталей до техніки страшна ціна – не в грошовому еквіваленті, а в життях наших солдатів

Історія з вбивством Катерини Гандзюк і справа розкрадань в «Укроборонпромі» – це про те, як корупція і безкарність вбивають.

Катю вбили за те, що вона викривала схему за контрабанду лісу. А тих, хто займався схемами, ніхто не карав. Катя дуже заважала. З нею не могли впоратися підгодовані сміття. Тому вбили.

Гладковские і Ко – це теж вбивці. У неякісної броні, бракованих деталей до техніки страшна ціна – не в грошовому еквіваленті, а в життях наших солдатів. Покривали цю схему такі ж підгодовані сміття (незалежно від назв відомств).

В обох випадках має місце корупція і непокаране зло. Вони нерозривно пов’язані. І вб’ють ще багатьох з нас. Цей факт не подобається багатьом з нас. Але краще б нам не подобалися ми самі. Тому що ми винні в тому, що у нас ця клята терпимість. Винні в тому, що, коли вбили Катю, ми не вийшли десятками тисяч на вулиці. У тому, що і зараз сприймаємо схеми в оборонці як те, що стало звичним.

«З яких пір це стало нормою?» – запитала Катя, лежачи в лікарні з жахливими опіками. Ставте собі і оточуючим це питання, поки є кому про це говорити.

Сергій Стерненко