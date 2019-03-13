Під Черніговом студентка повісилася в душі

Під Черніговом, у селі Володькова Дівиця, студентку знайшли повішеною, загиблої було 16 років, вона навчалася в київському Вузі.

У поліцію звернувся брат неповнолітньої дівчини і повідомив, що вона покінчила життя самогубством.

Повісилася у літньому душі. Характеризувалася позитивно, не зловживала алкоголем.

Про причини вчинку невідомо, оскільки передсмертної записки не знайшли. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства). Триває слідство.