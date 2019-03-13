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В ГБР вивчить участь силовиків у схемах в «Укроборонпромі»

13.03.2019

Державне бюро розслідувань (ДБР) веде справу про хабарі, які могли отримати силовики за закриття справ проти компаній, які брали участь у схемах розкрадання в «Укроборонпромі».

Оперативні дії для Державного бюро розслідувань буде проводити Національна поліція.

«У матеріалах журналістського розслідування фігурують представники НАБУ, СБУ, ГПУ, ГФС і РНБО. 12 березня розпочато кримінальне провадження за фактами можливого отримання неправомірної вигоди службовими особами цих органів», — уточнив він.

Відомо, що провадження відкрите за частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу.

«Ми зараз намагаємося отримати доступ до матеріалів кримінальних справ, відкритих іншими органами в рамках розслідування», — сказав Труба.

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