Мінінфраструктури хоче покрити головні українські автомагістралі 5G зв’язком

Міністерство інфраструктури України збирається найближчим часом протестувати 5G-мережа на одній з найжвавіших українських трас «Київ-Ковель», а потім і покрити всю трасу зв’язком наступного покоління з допомогою Nokia і Vodafone.

Мінінфраструктури ще з осені минулого року веде переговори з виробником обладнання Nokia-Siemens Networks про тестування 5G на українських дорогах, розповів керівник директорату цифрової інфраструктури Мінінфраструктури Фарід Сафаров.

Допомагати у тестуванні буде мобільний оператор Vodafone Україна — таке побажання нібито висловила Nokia, яка є одним з постачальників для цього оператора, а значить, синхронізація систем (старих і тестових) займе менше часу, – передає УНІАН. Спочатку планувалося, що необхідні для тестування частоти в діапазоні 3,4-3,6 ГГц надасть компанія Українські новітні технології (Freshtel), проте 19 лютого поточного року НКРЗІ анулював ліцензію на ці частоти.

Таким чином тепер учасники проекту чекають від регулятора дозвіл на інший вільний спектр, що підходить для тестування 5G-звязку. Очікується, що меморандум між учасниками проекту буде підписаний до кінця березня поточного року. Учасники проекту розглядали кілька варіантів для запуску тестового ділянки, включаючи Житомирську та Одеську траси, однак у підсумку вибрали відрізок «Варшавки» (М-07) довжиною 5-10 км поблизу Києва.

Очікується, що необхідне для тестування обладнання буде встановлено до кінця квітня поточного року, при цьому на першому етапі різні hardware і software рішення будуть реалізовуватися з використанням 4G-зв’язку. І тільки потім буде розгорнута мережа 5G NR Non Standalone (це означає, що для побудови мережі буде використовуватися опорна мережа 4G і радіомережу 5G) для порівняння швидкостей і можливостей технології 5G.

На основі даної мережі будуть побудовані IoT-сервіси (Інтернет речей) для безпеки та моніторингу стану трафіку, включаючи датчики для виміру вологості дороги або фіксації туману, а також табло для інформування водіїв, відеокамери, що фіксують трафік і т. д. Якщо проект доведе свою ефективність на практиці, то його повноцінно розгорнуто на всій довжині траси «Київ-Ковель».

Основні витрати на пілотний проект, за інформацією видання, повинні понести Nokia і Vodafone. А ось другу фазу проекту — цифровізацію всієї траси — планується реалізувати за гроші Європейського інвестиційного банку в рамках стратегії розвитку Інтелектуальних транспортних систем на дорогах України. Банк дає і грантові кошти, і кредитні, причому їх сума і пропорція буде залежати від результатів пілота і переговорів. Учасники проекту претендують на кошти у розмірі 10 млн євро.