«Я не знаю, хто автор, але це прекрасно». В Луцьку з’явилися білборди напередодні візиту президента

У Луцьку розвісили іронічні білборди кандидата і чинного президента України Петра Порошенка.

Повідомляється, що в місті з’явилися нові зелені білборди в стилістиці глави держави — у них такий же шрифт, але інший колір.

«Зустрінь весну без пороху! Дай шанс своїй країні», — написано на рекламних щитах.

Відзначається, що таких білбордів у Луцьку близько 14 штук, а замовник поки не відомий.

Цю рекламу також прокоментував відомий політичний блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в соціальній мережі.

«Я не знаю, хто автор і замовник даного борда, але це прекрасно», — написав він.