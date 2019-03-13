Українців зобов’язали повертати борги у валюті, разом з відсотками і пенею

Українці мають право одержувати валютні відсотки і пені, якщо позичали комусь долари, євро або інші іноземні гроші. Їх не обов’язково постійно перераховувати в гривню. До такого висновку прийшла Велика Палата Верховного суду під час розгляду справи №464/3790/16-ц.

Воно стосувалося спору по валютної заборгованості фізосіб. Один чоловік позичив іншому $75 тис. під розписку. А коли не зміг повернути гроші, то звернувся в суд, нарахувавши всі додаткові платежі:

$24,58 тис. — проценти за користування коштами,

$2,7 тис. — пеня, 3%.

Всі ці кошти кредитор хотів повернути в доларі, без перерахунку в гривню. З пенею включно. І БП-ВР дала на це дозвіл.

«Конвертація суми позики в іноземній валюті, для визначення розміру процентів на рівні облікової ставки НБУ в національну валюту України — гривню буде суперечити частин першої, третьої статті 1049 ЦК України щодо обов’язку позичальника», — йдеться в постанові Верховного суду.

У документі міститься правове роз’яснення БП-ВС, в якому судам нижчої інстанції дозволяють виносити рішення на користь валютних виплат.

«Суд має право ухвалити рішення про стягнення грошової суми в іноземній валюті. Враховуючи положення частини першої статті 1046 ЦК України, а також частини першої статті 1049 ЦК України належним виконанням зобов’язання з боку позичальника є повернення суми коштів у строки, в розмірі та саме в тій валюті, яка визначена договором позики, а не у всіх випадках і безумовно в національній валюті», — наголошується у документі.

Судді дали нову характеристику горезвісним 3%: «Передбачених частиною другою статті 625 ЦК України нарахування 3% річних має компенсаційний, а не штрафний характер, оскільки виступає способом захисту майнових прав та інтересів, який полягає в отриманні компенсації від боржника».

Юристи позитивно сприйняли нове роз’яснення від Верховного суду.

«Все логічно: в якій валюті оформлявся позику, у тій же та повинен виплачуватися разом з усіма відсотками і пенею. Люди не повинні втрачати ні копійки, ні цента на перерахунках боргових зобов’язань в гривню. Шкода, що ця трактовка не з’явилася раніше, і українці довгі роки втрачали гроші на курсовій різниці. Оскільки попередній склад Верховного суду дотримувався іншої думки — наполягав на конвертації нарахованої пені в гривню», — зазначив у бесіді з UBR.ua старший партнер адвокатської компанії «Кравець та партнери» Ростислав Кравець.

При цьому правознавці нагадали людям про необхідність оформлення позик, що надаються один одному.

«Позика в іноземній валюті обов’язково повинен бути оформлений як мінімум розпискою, а краще договором позики, в якому повинні бути вказані всі домовленості сторін. Якщо в розписці (договорі позики) за отримання валюти не вказані відсотки за користування позикою, то застосувати облікову ставку НБУ (ч. 1 ст. 1048 ЦК) не вийде, тому що ця опція можлива до застосування тільки до зобов’язань в гривні», — пояснив UBR.ua адвокат Олександр Боскін.