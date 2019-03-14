Угорська поліція зупинила авто із закарпатцем і виявила цигарки на 5 мільйонів форинтів

Вчора, 12 березня 2019 року близько 12 години ранку на околиці селища Туріштаванді (в декількох кілометрах від угорсько-українського кордону), поліція провела операцію із затримання автомобіля з контрабандними сигаретами.

За кермом автомобіля знаходився 28-річний житель Ньірдержа i його 26-річний попутник, житель Закарпаття, який має подвійне громадянство України i Угорщини.

В автомобілі поліція виявила 3700 пачок контрабандних цигарок, які знаходились в шести сумках i в рюкзаку.

Поліція передала обох затриманих співробітникам Національної податкової i митної служби.

За попередніми оцінками загальна вартість контрабанди становить понад 5 млн форинтів (близько 50 тисяч гривень).