В ОПЕК пригрозили обвалити ціни на нафту — Bloomberg

Представники країн ОПЕК заявили про неприпустимість прийняття в США закону «Проти картелів по виробництву і експорту нафти», якому знову дали хід в американському конгресі влітку минулого року.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, в ході приватних бесід з банкірами і великими інвесторами Уолл-стріт міністр нафти Об’єднаних Арабських Еміратів і колишній президент ОПЕК Сухейль аль-Мазруи попередив про катастрофічні наслідки реалізації проекту, передає сьогодні Finanz.ru.

Якщо закон почне діяти, це призведе до розвалу ОПЕК; організація перестане працювати, і, отже, кожен її член збільшить видобуток до межі своїх можливостей, що викличе обвал нафтових цін, заявив аль-Мазруи.

Обговорення проходило за закритими дверима в ході зустрічі представників Організації країн-експортерів нафти і фінансового співтовариства на полях щорічній конференції CERAWeek, організованою IHS Markit, в Х’юстоні, сказали джерела Bloomberg, попросили про анонімність в зв’язку з непублічним характером дискусії. Закон NOPEC, що лежав на полиці більше 18 років, оголошує поза законом картельні змови на ринку «чорного золота» і пропонує поширити на ОПЕК дію антимонопольного Акта Шермана, який понад століття тому використовувався, щоб роздрібнити нафтову імперію Джона Рокфеллера.

Закон дає уряду США повноваження подати позов до суду проти країн-членів організації, звинувативши їх в «обмеженні виробництва і розповсюдження нафти» на ринку США, «обмеження торгівлі нафтою і маніпулювання її ціною.

При цьому іноземні уряди будуть позбавлені суверенного імунітету в американських судах — так само, як і у випадку із законом «Про правосуддя проти спонсорів тероризму», який дав США можливість подати позови проти Саудівської Аравії у зв’язку з терактами 11 вересня.

Законопроект був внесений на розгляд конгресу в кінці травня і подолав перша перешкода на минулого тижня, коли його схвалив юридичний комітет палати представників.

З 2000 року американські політики кілька разів намагалися провести документ, що отримав популярність як НОПЕК, але стикалися з опором Білого дому: і Джордж Буш і Барак Обама погрожували накласти на нього вето.

Ближче всього до реалізації закон підійшов у 2007 році: його схвалили і сенат (70 голосів проти 23), і палата представників (345 проти 72), але підпис президента під ним так і не з’явилася.

Цього разу все може бути інакше: Трамп, мабуть, єдиний президент за останні десятиліття, який може підписати такий закон, говорить Джейсон Бордофф, голова Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету і колишній співробітник адміністрації Обами.

Трамп критикує ОПЕК у своїх книгах і публічних виступах більше 30 років, стверджуючи, що ОПЕК «обкрадає американських громадян».

«Засудити ОПЕК за порушення антимонопольного законодавства» він закликав у 2011 році в книзі «Час бути жорстким: Роблячи Америки номер один знову» (Time to Get Tough: Making America #1 Again»), нагадує Bloomberg.

Через рік у твіттері він заявив, що «нафта не повинна коштувати дорожче 25 доларів», а в 2018-му, після операції ОПЕК+ за скорочення видобутку і зльоту цін утричі за 2,5 року, писав,що нафтові котирування «штучно завищені», «ОПЕК знову бешкетує», і це «не добре».

У лютому 2019-го Трамп знову заявив «ціни на нафту стають занадто високими» і закликав ОПЕК «не намагатися настільки сильно». У січні картель скоротив нафтовидобуток рекордно за два роки — на 797 тисяч барелів на добу, до 30,806 млн барелів.

Саудівська Аравія, в листопаді качала 11 млн барелів на день, до березня скоротила виробництво до рівнів «істотно нижче 10 млн барелів», а експорт — до 7 млн барелів на добу.

Втім, питання про те, хто саме «моргне першим» у разі нової цінової війни на нафтовому ринку — близькосхідні петрократии або американський сланець — залишається відкритим.

Собівартість видобутку однієї сланцевого бареля нафти впала нижче 40 доларів, у той час як Саудівської Аравії потрібна нафта не дешевше 80 доларів за барель, щоб збалансувати держбюджет навантажений рекордними витратами на субсидії громадянам та перебудову економіки (425 млрд доларів за 12 років), відзначає головний економіст МВФ по Близькому Сходу Джихад Азур.