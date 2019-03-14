Парламент Великобританії проголосував проти виходу з ЄС без угоди

13 березня Палата громад британського парламенту проголосувала проти того, щоб Сполучене Королівство вийшло зі складу Європейського союзу без угоди про умови виходу.

Законодавчу ініціативу вніс уряд Терези Мей. Після внесення поправок її підтримав 321 депутат, проти – 278.

В ході засідання 312 голосами проти 308 була прийнята поправка депутата Керолайн Спелман, згідно з якою Британія відмовляється виходити з ЄС без угоди за будь-яких обставин. В урядовому варіанті йшлося тільки про відмову від виходу без угоди 29 березня.

На голосування була поставлена поправка, відома як «компроміс Малтхауса» (за прізвищем заступника міністра у справах регіонів і місцевого самоврядування Кита Малтхауса). Поправка вимагала від уряду продовжити дію статті 50 Лісабонського договору (про процес виходу держави-члена єс) до 22 травня 2019 року, а перехідний етап після Brexit – до кінця 2021 року. Депутати відхилили компроміс: за поправку виступило 164 людини, проти – 374.

Виступивши відразу після голосування, прем’єр-міністр Тереза Мей заявила, що якщо до 29 березня угода не буде ратифікована, країна може покинути ЄС за схемою no deal (без операції) незалежно від підсумків сьогоднішніх дебатів.

Вона додала, що внесе до парламенту проект «технічного» рішення про продовження термінів перебування Британії в ЄС, якщо вдасться узгодити новий варіант угоди. Відкласти Brexit на більш значний термін означає взяти участь у виборах депутатів від Великобританії в Європарламент, що прем’єр вважає неправильним.

23 червня 2016 року пройшов референдум про вихід Великобританії з ЄС. Згідно з його результатами, 51,9% британців проголосували за вихід країни зі спільноти, 48,1% – хотіли залишитися в ЄС. Вихід Великобританії з ЄС запланований на 29 березня 2019 року о 23.00 за лондонським часом (30 березня в 1.00 за Києвом).

22 листопада 2018 року ЄС і Великобританія на рівні переговірників погодили 26-сторінкову декларацію про майбутні стосунки.

25 листопада лідери ЄС підтримали угоду про Brexit. Документ повинні були схвалити парламент Великобританії, Європарламент і парламенти всіх держав – членів ЄС.

Після того, як 15 січня депутати британського парламенту не підтримали угоду про вихід з ЄС, підвищилася ймовірність варіанти Brexit за схемою no deal, тобто при неузгодженості аспектів виходу боку просто розлучаються і будуть вирішувати всі питання по мірі їх виникнення.

Парламентер ЄС з питань Brexit Мішель Барньє заявив 4 лютого, що нових переговорів про вихід Великобританії бути не може.

11 березня за підсумками консультацій прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей і глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер домовилися про відсутність прикордонного контролю між Північною Ірландією, яка є частиною Великобританії, і Ірландією – членом ЄС, а також вирішили найближчим часом почати переговори щодо нової торговельної угоди, яке має набути чинності після Brexit.

12 березня Палата громад британського парламенту повторно не підтримала запропоноване урядом угоду про вихід країни із Європейського союзу.