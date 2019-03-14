Стало відомо про домовленості між Тимошенко і Аваковим

Кандидат у президенти, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко пообіцяла в разі своєї перемоги на виборах посаду прем’єр-міністра чинного глави МВС Арсену Авакову, заявив блогер Філіп Духлій.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Арсену Борисовичу пообіцяли крісло прем’єра, а його заступнику Купранцу – міністра МВС, відпрацьовує, організовуючи силове прикриття Юлиних зборів, укидає, хитає ситуацію «нацдружинами» і всіляко демонструє свою силу, натякаючи на силове вирішення своїх завдань, у разі якщо результати не влаштують Тимошенко», – вважає Духлій.

Нагадаємо, в ефірі програми «Свобода слова» А. Аваков заявив, що в Україні буде новий президент.