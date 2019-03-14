Регулятор почав перевірку восьми українських облгазів за донарахування в платіжках за газ

Національна комісія, що здійснює в Україні державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) почала перевірку облгазів, які донараховували споживачам додаткові обсяги газу. Про це 12 березня у Facebook повідомила голова комісії Оксана Кривенко.

«Вчора ми одночасно почали планові та позапланові перевірки діяльності шести операторів газорозподільних мереж, це «Вінницягаз», «Волиньгаз», «Івано-Франківськгаз», «Київоблгаз», «Харківгаз», «Чернігівгаз». Сьогодні стартувала перевірка «Закарпатгазу» і «Хмельницькгазу», – написала вона.

Кривенко зазначила, що перевірки триватимуть до середини квітня. Результати будуть публічно оприлюднені і обговорені.

6 грудня 2018 року «Нафтогаз» заявив, що облгази і газсбыты, підконтрольні Фірташу, дезінформують споживачів у квитанціях за сплату газу – в листопаді більшість побутових споживачів України отримали від своїх постачальників газу платіжки з донарахуваннями за жовтень і попередженням про донарахування за три попередніх роки зі значними сумами.

10 грудня в «Нафтогазі» повідомили, що облгази та пов’язані з ними структури збуту газу нараховують споживачам штучну заборгованість, а потім чинять психологічний тиск, погрожуючи швидким відключенням. Вони закликали у разі наявності в платіжці за газ незрозумілих додаткових нарахувань написати скаргу в газсбыты з вимогою перерахувати обсяги спожитого палива.

НКРЭКУ заборонила облгазам призводити до стандартних обсяги природного газу, використаного побутовими споживачами, та здійснювати донарахування в платіжках. Регулятор заявив, що перевірить 20 українських облгазів за додаткові суми в платіжках.