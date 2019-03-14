«Пан Клименко, Україна чекає на вас»: Луценко повідомив, що ГПУ завершила слідство у «справі податківців»

Генпрокуратура завершила розслідування у справі про «податкових майданчиках», в якій фігурує екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко 13 березня на спільному брифінгу з головним військовим прокурором Анатолієм Матиосом, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та заступником голови Нацполиции – начальником департаменту захисту економіки Ігорем Купранцем, трансляцію вів канал ГПУ в YouTube.

«Після дев’яти місяців слідства завершено справу так званих вертолітних податківців, яких за допомогою Міністерства внутрішніх справ ми доставили з різних куточків України до військової прокуратури за звинуваченням у причетності до злочинної організації, очолюваної колишнім міністром доходів і зборів [Олександром] Клименко, за розкрадання держбюджету», – сказав Луценко.

За його словами, слідство зібрало 1209 томів доказів злочинної діяльності організації.

«Наша спільна команда ГПУ і МВС змогла вже на цьому етапі заарештувати майна злочинців на 700 млн грн, у тому числі 10 будинків, 20 квартир, 20 земельних ділянок, 19 нежитлових приміщень, 1 тис. вагонів. Це заарештоване майно вже сьогодні приносить дохід державі», – сказав Луценко.

Він додав, що в результаті укладення угод підозрюваних зі слідством про визнання вини держава отримала 157 млн грн.

«Але попереду – величезний процес. Процес з 52 підозрюваними, 92 адвокатами, 1209 томами за злочини по розкраданню 104 млрд грн. Ми завершили це слідство», – сказав Луценко.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос зазначив, що майже рік тривало ознайомлення обвинувачених та їх адвокатів з матеріалами справи.

Луценко зазначив, що якщо Клименко захоче прибути в Україну і взяти участь у судовому процесі, йому забезпечать фізичну охорону.

«Пан Клименко, Україна чекає вас», – сказав генпрокурор.

Спікер генпрокурора Лариса Сарган у Facebook повідомила, що обвинувальний акт направлено в Печерський райсуд Києва.

24 травня 2017 року в 15 областях України проводилося одночасно 454 обшуку в рамках кримінального провадження щодо колишніх чиновників податкових адміністрацій, які підозрюються в причетності до організації та функціонування схем ухилення від сплати податків – «податкових майданчиків». Затриманих доставляли з різних регіонів України до Києва на вертольотах.

Матіос заявляв, що за схемою стояв екс-міністр доходів та зборів України Олександр Клименко, який перебуває в міжнародному розшуку.

Станом на 16 серпня 2018 року всі підозрювані, які фігурували у справі про «податкових майданчиках» часів екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка, вийшли на свободу з-під арешту. З матеріалами справи знайомилися 27 фігурантів, 20 були оголошені в розшук, ще двом винесли вироки і один помер.