Нацполиция підтвердила законність прослуховування СБУ біля офісу Зеленського

Інформація, яку отримували працівники Служби безпеки України з використанням спеціальних технічних засобів на даху одного з будинків на вулиці Білоруській у Києві, не пов’язана ні з одним з кандидатів у Президенти України.

Про це інформує прес-служба Національної поліції.

«Співробітники Головного слідчого управління Нацполиции України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом виявлення на даху одного з будинків на вулиці Білоруській у Києві коробки зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації. Це могло свідчити про можливість незаконного використання обладнання і мало ознаки вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України (Незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації)», — йдеться в повідомленні.

В ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що співробітники СБУ дійсно здійснюють оперативно-технічні заходи за вказаною адресою, проте вони ніяк не пов’язані ні з одним з кандидатів в Президенти України або їх оточенням.

«Тому зазначені дії відбуваються законно на підставі ухвали суду відносно особи,яка не має відношення до виборчої кампанії», — підкреслюють в поліції.