Facebook повідомив про глобальний збій у Twitter

У соцмережі Facebook заявили, що працюють над усуненням глобального збою і додали, що проблема не пов’язана з DDoS-атакою.

Про це у Facebook повідомив у Twitter.

We’re focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS-атака.

— Facebook (@facebook) 13 березня 2019 р.

«Ми розуміємо, що деякі люди зараз мають проблеми з доступом до сімейства додатків Facebook. Ми працюємо над вирішенням проблеми якомога швидше … Ми можемо підтвердити, що проблема не пов’язана з DDoS-атакою», — йдеться у повідомленнях.