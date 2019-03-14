Популярна мережа магазинів оскандалилася «підтримкою» Путіна в Одесі: новина підхопило ростб

В одному з магазинів побутової техніки мережі COMFY в Одесі в залі звучала англомовна пісня «Go hard like Vladimir Putin» в підтримку президента Росії.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав екс-глава одеського «Правого сектора» Сергій Стерненко і опублікував відповідне відео.

«Працівники магазину на вулиці Середньофонтанській в Одесі вирішили, що для покупців буде дуже до речі включити пісню в честь царя країни-бензоколонки. Мабуть, ці недалекі люди хочуть бачити в Одесі російські танки або терористів на кшталт «Гіві» і «Мотороли». Інакше пояснити такий вчинок неможливо. Вони б ще гімн агресора включили або замість вивіски причепили триколор з куркою», — обурився він.

Через деякий час компанія COMFY відреагувала на скандал в коментарях під постом Стерненко. Вона офіційно принесла вибачення всім, кого обурила ситуація, що склалася, і запевнила, що непричетна до події.

«В результаті перевірки, у тому числі з відеоспостереження та фіксації подій встановленими технічними засобами підтверджено провокаційну навмисно сплановану організацію одночасної трансляції та відеозапису такої трансляції цього треку невстановленими особами. Тому співробітники «КОМФІ ТРЕЙД» не мають ніякого відношення до цього відео або трансляції. Цей випадок, на наш погляд, свідчить лише про бажання викликати штучний скандал або про хуліганську витівку», — йдеться в коментарі.

В COMFY також пообіцяли, що поліпшать роботу своєї служби безпеки, щоб не допускати таких ситуацій у майбутньому.

Незважаючи на те, що ситуація вирішилася, російський пропагандистський телебачення охоче підхопила цю новину і розтиражували її на своїх екранах.

«За чистотою помислів простих чудових українців, які люблять росіян, стежать навіть у супермаркетах. В Одесі, в одній з торгових мереж, розкрили справжню «зраду». На весь магазин, добре б тихо, там заграла пісню на підтримку Володимира Путіна. Господи! Та ще й від російських виробників», — прокоментувала його скандальна пропагандистка Ольга Скабеева.