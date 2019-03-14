“Президент на крові”: Луцьк зустрічає Порошенко гігантськими банерами

Величезний банер, розміром в кілька метрів, з написом: “Ти став президентом на крові хлопців 51 ОМБР.

Щоб приховати свої злочини, твої генерали її знищили. Волинь такого не прощає” розміщений на стіні 16-поверхівки в центрі Луцька. Таким чином невідомі вирішили звернутися до президента Петру Порошенко напередодні його візиту на Волинь, – повідомляє місцеве видання. Відзначається, що так, очевидно, невідомі звернулися до президента України, аби той пам’ятав, якою ціною він прийшов до влади, обіцяючи швидке закінчення АТО і мир у країні.

Як відомо, 51-а окрема механізована бригада проіснувала до 2014 року. У той рік стався цілий ряд трагічних подій, в яких полягли її бійці: Волноваха, Савур-Могила і Илловайск. Перші втрати 51 ОМБ зазнала 22 травня, коли був обстріляний блок-пост під Волновахою (Донецька область). На місці загинули 9 чоловіків. Згодом стало відомо, що військові помирають в лікарнях від отриманих поранень. Відповідальність за це взяла на себе самопроголошена “ДНР”.

Генеральна прокуратура на той момент порушила дві кримінальні провадження за кваліфікацією “терористичний акт” і “службова недбалість”. Загальна кількість загиблих під Волновахою становить 17 осіб. Після трагедії під Волновахою полковника Яцківа відсторонили від керування 51 механізованою бригадою, практично зробивши його винним у трагедії.

Однак, за словами очевидців, командир незадовго до обстрілу намагався переконати вище керівництво перенести той блок-пост. А сам комбриг потрапив в реанімацію, коли супроводжував тіла загиблих. Однак, з того часу проходить буквально рік, і люди з найближчого оточення Порошенко починають заробляти на війні: продають української армії російські контрабандні запчастини в 5, 7 а то і 10 разів дорожче їх вартості. Курирує схему багаторічний бізнес-партнер Порошенка щодо корпорації “Богдан”, а з 2015 року – секретар Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський.