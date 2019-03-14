Кандидата в члени ВАС Галабалу викрили у поданні недостовірної інформації

Громадська організація «громадська рада доброчесності» направила запити в ВККСУ і Вища рада правосуддя з вимогою відмовити у призначенні Галабале Маркиану Васильовичу суддею Вищого антикорупційного суду. Про це повідомив адвокат Ростислав Кравець на своїй сторінці в соцмережі Facebook.



Адвокат висловив подяку проектів Рух Чесно і ЧесноСуд з допомогою якого вдалося отримати пряме посилання на декларацію доброчесності активіста і за сумісництвом кандидата у Вищий антикорупційний суд.

«Як виявилося, ні міжнародні експерти з ГРМЕ, ОСМЭ, PCIE, які самі порушили антикорупційне законодавство України, ні такі ж «принципові» члени ВККСУ ні навіть члени неіснуючої юридично ГРД не помітили грубі порушення законодавства та надання неправдивої інформації найголовніший документ для судді антикорупційного суду», — пише він.

«У зв’язку з цим нами, як єдиною зареєстрованою організацією з назвою Громадська рада доброчесності були направлені запити до ВККСУ та ВРП про відкликання рекомендації та відмову в рекомендації на призначення одного з активістів суддею Вищого антикорупційного суду», — резюмував Е. Кравець.