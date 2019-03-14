Інформатор НАБУ Шевченка наговорив собі на статтю, — Холодницький

Співпрацював з НАБУ і фігурує у переписці агентів Бюро з фігурантами справи Гладковського Євген Шевченко не був в офіційному статусі ні в одній справі. Отже, його спілкування з фігурантами справи не було спецоперацією.

Про це в інтерв’ю сказав голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

«Шевченко сам всю правду розповів. Він наговорив собі на статтю. Підтвердив, що займався бізнесом з «Укроборонпромом», і ми бачимо яким саме бізнесом. Сказав, що брав участь у більш ніж 20 справах. Все це вимагає погодження прокурором. Але я стверджую, Євген Шевченко не був в офіційному статусі ні по одній справі. Тому цифра 20, яку озвучує Шевченка, — це брехня. Цифра 3, яку озвучує Ситник, — також брехня. А цифра 0, яку озвучує САП — це те, що ми бачимо з матеріалами справи.

«Не може бути спецоперація без санкції суду і прокурора, тому що є рамки КПК, у яких треба діяти. Прокурорський контроль спеціально встановлений для того, щоб детективи не мали можливості вирішувати особисті питання з підозрюваними. Замість того, щоб діяти за законом, Шевченко розгорнув брудну кампанію проти мене та САП взагалі, при цьому прямо порушуючи закон разом зі своїми партнерами в НАБУ», — зазначив він.

Глава САП підкреслив, що Шевченко не міг брати участь ні в якій спецоперації НАБУ. У тому числі спецоперацією не могло бути його переговори з фігурантами справи по «Оптимумспецдетали»:

«Лише у двох варіантах можна проводити негласні слідчі дії в рамках кримінального провадження або в рамках оперативно-розшукової справи. І в одному, і на інше потрібні погодження прокурора і рішення суду. Якщо детектив або агент вирішує якесь питання без санкції, а потім каже — «це була спецоперація, я так вирішив і нікому не повідомляв», то він, по-перше, сам зізнається у вчиненні злочину, а по-друге вся інформація, яку він нібито збирав під час «спецоперації», не буде мати ніякого процесуального значення.

Глава 31 КПК говорить про перелік негласних слідчих розшукових дій. Я дивлюся на цей список, і взагалі не бачу, як Шевченко міг бути залучений. Це було виконання спеціального завдання, і якщо так, то хто його виконував? Чи це був контроль за вчиненням злочину? Але останнє — це виключно прерогатива прокурора. Це стаття 271 КПК. Виконання спеціального завдання не може перевищувати 6 місяців, продовження повинно узгоджуватися з прокурором.

Тому треба тепер розбиратися в рамках окремого кримінального провадження, в чому полягало це конфіденційне співробітництво НАБУ і Шевченко, і чи було воно взагалі. Де відповідні клопотання, на які прокуратура повинна дати погодження? САП їх в очі не бачила. Якщо зараз нам показувати підроблені постанови, то буде ще одна стаття.

Але враховуючи листування? яку ми бачили? … Де Шевченко каже, що він «Гіві чекає, поки той лист напише». Тобто людина, яка не має ніякого відношення до НАБУ, має при цьому вільний доступ до всіх приміщень Бюро, в тому числі, до керівництва. І через свої корупційні зв’язки вирішує ті чи інші питання для «хлопчиків».