Лікар назвала кращі напої для вечора: «Не гірше алкоголю»

Щоб швидше заснути, багато пропускають на ніч «пару чарочок» — але існує більш корисна альтернатива, рятує від безсоння.

Всупереч поширеній помилці, келих-другий вина або більш міцного спиртного здатні суттєво знизити якість нічного сну. Про це розповіла лікар-дієтолог Вікторія Савицька, пише Politeka.

Експерт пояснила, що спочатку алкоголь дійсно дозволяє швидше заснути. Але потім організм починає активно його переробляти, і в результаті не може повноцінно відпочити. Хоча саме відпочинок — це головне завдання нічного сну.

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«Увечері, пропустивши чарку-другу, ви напевно швидше заснете. Але сон буде поверхневим і не глибоким, а з ранку ви будете почувати себе втомленими і розбитими», — підкреслила Савицька.

Крім того, під впливом алкоголю ви будете уривками і прокидатися посеред ночі. «Адже мозок не обдуриш, він розуміє, що тіло хоч і млявий, але не відпочиває», — зазначила лікар.

Вона порадила як альтернативу пити легкі трав’яні чаї із заспокійливим ефектом. Це можуть бути відвари валеріани, м’яти, меліси, собачої кропиви, півонії.

«Можна накапати в склянку води 25-30 крапель настоянки валеріани або пустирника», — запропонувала Савицька.

Ще один секрет, який допоможе вам швидше заснути — це тепла ванна з додаванням кількох крапель ефірного масла лаванди або евкаліпта.

Якщо ви страждаєте від безсоння, пам’ятайте, що алкоголь тільки посилить проблему.

Раніше у Фінляндії провели дослідження на цю тему. Учені експериментальним шляхом довели, що всього три келихи вина для чоловіків і два для жінок погіршували якість сну на 39,2%. Коли дозу знижували (2 келихи для чоловіків і 1 для жінок), якість відпочинку погіршувався на 24%. І навіть зовсім невеликі дози спиртного робили сон гірше на 9%.

Що ж ще може допомогти, крім трав’яних чаїв, якщо вас мучить безсоння?

Медики в один голос запевняють, що дуже шкідливо за 1-2 години до сну користуватися смартфонами, ноутбуками або дивитися телевізор. Краще замінити гаджети книжкою або прогулятися на свіжому повітрі.

Крім того, варто звернути увагу на своє ліжко. Для хорошого сну краще вибирати білизна з якісних, пропускають повітря тканин: бавовни, льону, попліну.

А найголовніше, радять лікарі, потрібно поменше нервувати. Адже стрес — головний ворог глибокого, здорового і повноцінного сну.

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