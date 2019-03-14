Автомобіль прокачали до невпізнання: в шоці навіть американці

Запорожець з агрегатами Porsche вразив американців

Про це повідомляє видання «Автоцентр».

Автор замітки Бредлі Браунелл зазначив, що перед ним “класний проект” і охрестив його як P ‘ ZAZ – таку назву стало наслідком схрещування імен “донорів” Porsche і ZAZ.

«Дивно, але мені подобається ця дивна річ. Зараз у мене в гаражі стоїть “пошарпаний”Boxster 986 і, можливо, мені слід зв’язатися з Shif Custom для “отримання” нового кузова. У комплекті зі сталевими колесами і зимовою гумою він виглядає дуже добре», – написав закордонний колега.

Варто відзначити, що це авто більшою мірою є Порше. Від ЗАЗ у нього тільки облицювальні компоненти, хоча його творці акцентують увагу на тому, що збиралися створити саме вдосконалений Запорожець. Автомобіль зберіг свій 3,2-літровий опозитний двигун потужністю 250 л. с. і присадкуватий кузов, але став схожим на легендарну радянську малолітражку, примірявши на себе образ ретрокара.

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Технології

Раніше повідомляли, що українець придбав незвичайну модель Запорожця. Мова йде про унікальну моделі ЗАЗ-965 АЕ, яка була випущена в шістдесят сьомому році. Незвичайність даної моделі полягає в тому, що це так звана експортна модель Ялта.

Її пробіг склав тридцять вісім тисяч кілометрів. У цього авто практично все оригінальне, в тому числі і забарвлення. Власник залишився задоволеним покупкою.

Також повідомлялося, що хлопці з OffroadUA випробували унікальний позашляховик, який був зібраний з кузовом від «Запорожця» і ходової від ЛуАЗ. Він отримав назву МегаЗАЗ, також його називають ЛуЗАЗ. Машина має кузов від 968-го «Запорожця», але при цьому відмінні позашляхові якості.

Випробувати цей автомобіль вирішили на важкому бездоріжжі, там, де відчувають бронетехніку, відновлену на Київському бронетанковому заводі.

У підсумку ЗАЗ, ЛуАЗ заїхав і виїхав самостійно звідти, де засіла не тільки Нива, але і Jeep Grand Cherokee, і ще звичайний ЛуАЗ.

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