Медики назвали найбільш ефективний вид пілінгу

Один з найпопулярніших методів пілінгу — феноловий пілінг — дає неперевершені результати.

Після процедури шкіра стає гладкою і сяє молодістю і красою. Однак, жінкам слід бути обережніше, щоб не нашкодити своєму здоров’ю, пише POLITEKA.

Багато жінок для очищення шкіри та її регенерації роблять пілінг. Завдяки цьому можна мінімізувати зморшки, усунути в’ялість і вугри. Існують три методу пілінгу: механічний абразивний, фізичний з розм’якшенням тканин і хімічний, який розчиняє состарившуюся шкіру з допомогою хімічних реагентів.

Після процедури шкіра стає гладкою і сяє молодістю і красою

Один з найпопулярніших пілінгів — феноловий, проникаючий в глибинний шар дерми. Він руйнує еластин і колагенові волокна, які зазнали старіння.

Ефективність такого способу полягає не тільки в відлущування клітин, але і в зміцненні стінок капілярів, зниження проникності мембран, поліпшення кровопостачання. Процедура затримує в організмі гіалуронідазу, блокує медіатори запальних реакцій, знищує інфекції.

Феноловий метод використовується при появі зморшок, вікової млявості і гіперкератозу, пігментних плям і ділянок, вугрових висипаннях та себореї. Допоможе пілінг і при боротьбі зі шрамами і рубцями, а також при появі ознак старіння шкіри. При цьому обов’язково слід дотримуватися заходів обережності, адже токсини хімікату можуть проникнути в кишечник, вплинувши на мозок і центральну нервову систему.

Феноловий метод використовується при появі зморшок

Також варто пам’ятати про ряд протипоказань. Так, процедура заборонено для вагітних і годуючих матерів, при наявності серцево-судинних захворювань, патології нирок і печінки. Не можна проводити пілінг з залученням фенолу під час менструації, при герпесі, вітіліго і онкологічних проблем, цукровому діабеті, загострення ГРВІ або грипу, нервових захворюваннях, інфекційних та грибкових ураженнях шкіри, при відкритих ранах на обличчі.

Також не рекомендують вдаватися до таких заходів для неповнолітніх та людей старше 60 років. Після процедури шкіра може відновлюватися до півроку, після чого приходить в норму.

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Суспільство

Раніше повідомлялося, що лікарі розповіли, які косметичні процедури не можна робити. Доктор медичних наук і дерматовенеролог вищої категорії Тетяна Святенко розповіла, які косметологічні процедури не варто робити. Так, вона порадила відмовитися від пілінгу напередодні свята, якщо ви не хочете після нього ховати своє червоне обличчя.

Адже до його складу входять агресивні кислоти, які глибоко проникають в шкіру, відшаровують верхні шари та провокують утворення запалень, і лущення. Також період відновлення після маніпуляції триває кілька тижнів.

У топ антитрендов також потрапила контурна пластика. Так, доктор зазначила, що між будь-якими «ін’єкціями краси» і заходом повинно пройти не менше 7-14 днів.

Крім того, результат від уколів ботулотоксину, мезотерапії, плазмотерапіі проявиться через одну-два тижні, а побічні ефекти можуть кидатися в очі найближчі сім днів.

За словами Святенко, також не можна робити лазерні процедури за тиждень до свят. Адже є ризик провести їх з нав’язливим рум’янцем, корочками, набряклістю і лущенням на обличчі. Термін відновлення після таких процедур — не менше 5-10 днів.

Також лікар зазначила: якщо ви хочете стати красивими за один день, а лікарі пропонують вам пройти будь-яку з перерахованих маніпуляцій — біжіть від них. Адже адекватний фахівець повинен попередити про період відновлення шкіри і можливі реакції.

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