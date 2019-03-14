У мережі з’явилися фото складаний новинки від Motorola: чим здивує Razr 2019

Журналісти видання XDA-Developers опублікували логотип та головні особливості складного смартфона Motorola Razr 2019

Про це повідомляє gagaget.

Новинка проходить під кодовою назвою «Voyager». Йому присвоюють чіп середнього рівня — Snapdragon 710. Він має два потужних ядра Cortex-A75 з тактовою частотою 2.2 ГГц і шість енергоефективних ядер Cortex-A55 з 1.7 ГГц. Акумулятор пристрою на 2750 маг з швидкою зарядкою TurboPower (27 Вт), а оперативної пам’яті 4/6 ГБ.

За інформацією, складаний смартфон Motorola Razr оснастять двома дисплеями. Перший — основний на 6.2 дюйма з OLED-матрицею і дозволом 2142×876p, а другий — додатковий, з роздільною здатністю 800×600p. На ньому будуть спливати повідомлення і фірмова функція «Active Display».

Motorola Razr планують представити вже найближчим часом у трьох кольорах: Black, White і Gold. Його планують продавати в обмеженій кількості вартістю близько $1500. А це дешевше, ніж Huawei Mate X і Samsung Galaxy Fold.

Раніше ми писали, що Nokia знайшли особливість, якої не мають інші смартфони. Мова йде про світиться кнопка включення. Поки невідомо, чи такий особливістю наділені всі смартфони Nokia, але відомо точно, що такою особливістю будуть наділені бюджетні моделі.

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Технології

Підсвічування планують зробити на основі світлодіодів. Її принцип роботи буде таким же, як і індикатор повідомлення.

Також писали, що співробітники китайського електронного гіганта Xiaomi повідомили, що компанія може сказати «ні» флагманської лінійки смартфоном Mi SE.

За таким типом Xiaomi вже кілька років робить «спрощені» флагманські моделі. Вони набагато менше, компактніше, обділені деякими функціями, але по вартості відчутно дешевше.

Цей варіант прекрасно підійде тим, хто хоче потужний пристрій, але не збирається переплачувати. На жаль, в Китаї їх продажу вже лімітували.

Директор платформи Xiaomi Ван Тен Томас в китайській соцмережі Weibo натякнув, що Mi 9 SE може стати останнім представником лінійки.

Нагадаємо, Xiaomi оголосила дату старту продажів смартфона Mi 9 Explorer Edition.

Як повідомляв Hyser, Xiaomi офіційно відмовилася від підробок.

Також Hyser писав, що Samsung створює бездротовий телевізор.