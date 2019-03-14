Сонце потужно вдарила радіацією по Землі: вчені розповіли про наслідки

Якщо б такий сонячний шторм стався сьогодні, він би вивів з ладу супутники, а може навіть і всю електроніку.

Група вчених знайшла в льодах Гренландії докази того, що Земля пережила потужний удар сонячних протонних частинок в 660 році до нашої ери. Цей сонячний шторм був у 10 разів могутніше, ніж будь-який з тих, які змогли зафіксувати людські технології, пише УНІАН.

Сонце періодично випускає великі пучки заряджених частинок і інший радіації, які можуть долетіти до Землі. Проте, такий вид сонячного випромінювання, сліди якого знайшли в Гренландії називають «сонячним протонним явищем» (SPE). В сучасні часи якби такі частинки з високим зарядом зіткнулися з Землею, вони могли б вивести з ладу електроніку в супутниках, які людство використовує в телекомунікаціях і різних послугах начебто GPS.

Якщо б це сталося сьогодні, вийшли б з ладу супутники, а, може, і вся електроніка

Така радіація також становила загрозу для здоров’я астронавтів. Крім того, пасажири та екіпажі авіалайнерів на великій висоті і неподалік від полюсів Землі могли б отримати високі дози опромінення. Однак, це залежало від багатьох чинників. Інші види сонячної радіації можуть викликати полярне сяйво в крайній шарах атмосфери і вивести з ладу електромережі. Сучасні дані моніторингу містять інформацію про сонячних штормах за останні 60 років.

Тому знайти докази потужного опромінення Землі в 660 році до нашої ери, та ще й таких масштабів, означає, що людство недооцінює те, наскільки потужними можуть бути такі космічні події. 660 року до нашої ери перший імператор Японії Дзімму зійшов на трон. В Європі і на Близькому Сході тоді панував залізний вік, а Римська імперія ще не з’явилася.

Така радіація також становила загрозу для здоров’я астронавтів

Раніше повідомлялося, що людина зможе прожити в космосі не більше, ніж 3-4 роки. Причиною цього є радіація. Так, вченим досі не вдалося створити скафандр, який може повністю захистити людське тіло від впливу космічної радіації, яка приводить людину до неадекватній поведінці, агресії і втрати пам’яті.

Повідомляється, що тривале перебування в космосі може стати причиною поганого самопочуття, при цьому найбільше постраждає мозок. Великій небезпеці піддаються члени екіпажу МКС, орбіту якої піднімали кілька разів, і зараз її висота становить 400 км.

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Технології

Дані відкриття змушують NASA засумніватися в доцільності експедицій на Марс або Місяць. Тому колонізація космосу відкладається ще на невизначений час.

Також з’явилася інформація про те, що вченим вдалося дізнатися джерело космічного випромінювання. Довгий час наука билася над цим питанням і прийшла до висновку, що це ядерні сверхпузыри в центрі однієї з галактик. Так, на нас помітно впливає випромінювання галактики NGC 3079.

До такого висновку прийшли вчені за результатами спостережень космічної обсерваторії. Випромінювання постійно впливає на Землю, а також може бути небезпечною для космонавтів, які не захищені атмосферним шаром.

Раніше повідомлялося, що астрономи вирахували «двійників Землі», на яких може бути життя. Екзопланет — потенційних «колисок життя» — в космосі набагато більше, ніж вважалося раніше.Група астрономів з університету Пенсільванії (США) під керівництвом Дэнли Хсю прийшла до висновку, що практично повні «двійники Землі» зустрічаються приблизно у кожної 10-ї зірки, схожої на Сонце.

Для своїх підрахунків вчені використовували дані з орбітального телескопа NASA «Кеплер» і космічного зонда Gaia. У список потрапили планети, близькі до Землі по масі і розмірам. Рік на них триває від 300 до 500 днів. Правда, далеко не у всіх може виявитися «земної» клімат: вчені припускають, що багато схожі з більш гарячим Марсом або більш холодної Венерою. Однак, на думку дослідників, нові дані допоможуть прискорити пошуки потенційних колисок позаземного життя.

«За останні роки були опубліковані десятки статей, автори яких намагалися оцінити кількість планет-аналогів Землі. Жодна з них, на жаль, не враховувала того, що планет біля однієї зірки може бути кілька, і не використала повний каталог даних з телескопа «Кеплер». Ми врахували ці недоліки і підготували стратегію пошуку таких світів», — йдеться в роботі астрономів.

Всього орбітальні телескопи за кілька останніх років відкрили понад 4000 екзопланет і стільки ж можливих кандидатів на цю роль. Більшість з них відноситься до числа «гарячих» юпітерів, однак нові методики дозволяють знаходити все більше малих планет.

На поверхні багатьох потенційних двійників Землі може існувати вода. І цей факт змушує вчених все частіше замислюватися про те, які з нововідкритих планет в змозі підтримувати життя.

Нагадаємо, що в людському побуті випромінює радіацію.

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