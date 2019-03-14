Парламент Франції ухвалив законопроект про боротьбу з агресивними учасниками маніфестацій

Сенат Франції (верхня палата парламенту) у вівторок у другому, остаточному читанні прийняв законопроект про протидію агресивним учасникам маніфестацій у Франції, який з моменту своєї появи зазнало сотні поправок. Трансляція голосування велася на офіційній сторінці палати в інтернеті.

5 лютого законопроект у першому читанні ухвалив Національні збори (нижня палата парламенту) Франції. У голосуванні 12 березня 348 сенаторів взяли участь 343, на підтримку законопроекту виступили 210 сенаторів, проти — 115, 18-утрималися.

Найбільші суперечки викликала стаття, яка наділяє префектів (вищих чиновників, у тому числі глав регіонів і департаментів) повноваженнями забороняти участь у маніфестаціях під загрозою тюремного ув’язнення строком до півроку, а також накладати штрафи на окремих громадян, які представляють «особливо серйозну загрозу громадському порядку». Поки що такі рішення були тільки в юрисдикції суду.

Серед інших нововведень передбачено покарання для тих, хто з’явиться на акції протесту з закритим хусткою особою: штраф до € 15 тис. і можливий тюремний термін. Також в законопроекті уточнюються правила обшуків в районах маніфестацій на предмет наявності речей, які можуть використовуватися в якості зброї (викрутки, молотки, кулі для петанка тощо).

Однак, як підкреслюють французькі ЗМІ, до оприлюднення закон буде розглянутий у Конституційному раді. Як пояснив виступив у сенаті міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, це дозволить «зняти всі підозри, всі сумніви».

«Цей текст [закону] не означає початку свавілля», — цитує його радіостанція France Info. Як додав міністр, «правосуддя залишається кінцевим гарантом свободи».