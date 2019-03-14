У аннексированном Криму відбуваються викрадення, катування і незаконні арешти — доповідь Держдепу США

У середу, 13 березня, Держдепартамент США опублікував щорічний звіт про дотримання прав людини у світі, окремий розділ якого присвячений ситуації в окупованому Росією Криму.

У доповіді наводиться перелік сфер, в яких російська влада порушує права людини.

Після почалася в 2014 році окупації Криму та його незаконного приєднання до РФ «російські спецслужби послідовно зміцнювали в Криму свій контроль і порушували права людини», – йдеться в документі.

На території анексованого півострова зафіксовано викрадення, незаконне приміщення в психіатричні лікарні, а також «системна дискримінація кримських татар та етнічних українців».

«У Криму відбуваються зникнення з політичних мотивів; катування та жорстоке поводження із затриманими для отримання зізнань, щоб покарати осіб, які чинять опір окупації; політично мотивовані арешти; втручання в свободу вираження думок, в тому числі преси, зборів та асоціацій», – йдеться в доповіді Державного департаменту США.

У звіті наводяться дані Місії ООН з прав людини в Україні, згідно з якими у 2014-2018 роках у Криму жертвами викрадень стали 42 людини. Серед зниклих 27 українців, дев’ять кримських татар, чотири таджика, одна людина російсько-татарського походження, один узбек.

Також, за інформацією МЗС України, 12 жителів Криму, зниклих після анексії, були знайдені мертвими. При цьому російські влади не розслідували підозрілі смерті і зникнення, та іноді відносили їх до самогубств.

«Російські окупаційні влади не провели належного розслідування випадків смерті та зникнення людей», — підкреслюється в доповіді.

Крім того, в цей період на психіатричне обстеження проти своєї волі були відправлені 17 кримських татар.

Тортурами, незаконними затриманнями і викраданнями людей займалися і «очолювані Росією сили на Донбасі», які також здійснювали гендерне насильство» і «придушували свободу вираження думок».

«Росія перешкоджає проведенню розслідувань можливих порушень прав людини на цих територіях», — йдеться в документі.

Згідно з даними, російські влади Криму посилили переслідування кримських татар і проукраїнських активістів «у відповідь на мирне протидія російської окупації».

У доповіді також зазначено, що діяльність Меджлісу кримських татар залишається під забороною, незважаючи на рішення Міжнародного суду.