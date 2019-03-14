ООН: Захоплені Росією українські моряки є військовополоненими

Члени екіпажів українських кораблів Військово-морських сил, захоплені і нині утримуються росіянами в Москві, можуть вважатися військовополоненими і бути захищеними відповідно до Женевської конвенції.







Про це йдеться в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації в Україні за період з 16 листопада 2018 року до 15 лютого 2019 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.



«Управління Верховного комісара ООН з прав людини зазначає, що члени екіпажів українських кораблів, які були затримані російськими властями в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, можуть вважатися військовополоненими з відповідною протекцією відповідно до Женевської конвенції», — йдеться в документі.



Доповідь також звертає увагу, що Російська Федерація як держава-окупант, досі не надає Управлінню доступ на Крим згідно з резолюцією Генеральної асамблеї ООН щодо територіальної цілісності 68/262 і «кримських» резолюцій 71/205, 72/190 і 73/263.



«Російська Федерація продовжує застосовувати свої закони в порушення міжнародного гуманітарного права, яке поширюється на державу-окупанта, що призводить до серйозних порушень прав людини, що особливо впливає на кримських татар», — підкреслюють автори документа.