У Керченського мосту помітили нові проблеми (відео)

На окупованому Криму в районі Керченського мосту просіло дорожнє полотно. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, з посиланням на відео, надіслане очевидцем.

На відео можна побачити, що в місцях примикання елементів мостових переходів дорога на трасі «Таврида» вже просіла.

«Зі слів водія на новому дорожньому полотні в деяких місцях з’явилися выщербины і дрібні просідання. В деяких місцях машина йде нормально, а в деяких місцях її розгойдує, хоча по вигляду дорога ціла. Також у багатьох місцях вже стерлася розмітка», – йдеться в повідомленні.