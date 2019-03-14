«Звикнуть!»: Розенко жорстко розповів про скасування субсидій

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко розповів, хто в Україні більше не буде отримувати субсидії.

Скасування субсидування передбачена як покарання для тих українців, які вчасно не зможуть оплачувати житлово-комунальні послуги.

Таким чином держава намагається привчити населення до справної оплати космічно дорогий комуналки.

«З 1 травня буде діяти нова норма. Людина, у якого є місячна заборгованість за житлово-комунальні послуги не отримає субсидію на наступний період. За ці два місяці люди зможуть звикнути до нового порядку виплати субсидій», — зазначає віце-прем’єр Павло Розенко.

На виплату українцям березневих субсидій реальними грошима в бюджеті передбачено 5,66 млрд гривень.

До речі, з 1 березня поточного року в країні стартував новий етап монетизації субсидій для населення. Українці зможуть отримувати на руки державну допомогу на оплату послуг ЖКГ у вигляді готівкових коштів.

До речі, згідно з нещодавно зареєстрованого у Верховній Раді законопроекту «Про верифікацію та моніторингу соціальних виплат», багато українців, навіть з числа справних платників ризикують втратити субсидію.

Верифікація полягатиме у перевірках необхідності для громадян соціального фінансової допомоги. Тобто, буде перевірено, чи дійсно та чи інша сім’я потребує держдопомоги. В рамках перевірки серед українців шукатимуть тих, хто обманним шляхом добилися соцвиплат.

Перевірять майже всі види виплат: пенсії, субсидії, стипендії.

Це відбудеться через дуже активного, на думку уряду, звернення українців до держави за допомогою. Таке положення речей природно, адже тарифи постійно зростають, а доходи українців – ні.

Однак, нагорі впевнені, що нібито для отримання соцвиплат споживачі хитрують і придумують махінації, щоб «обікрасти» держава.