Суд скасував наказ Луценка про притягнення екс-слідчого ГПУ Суса до дисциплінарної відповідальності

Окружний адмінсуд Києва визнав незаконним та скасував наказ генерального прокурора Юрія Луценка про притягнення Дмитра Суса до дисциплінарної відповідальності.

11 листопада 2016 року за висновком службового розслідування, за порушення порядку подання декларації, правил прокурорської етики і вчинення дій, що порочать звання прокурора та можуть викликати сумнів у його об єктивності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, співробітнику ГПУ Дмитрові Сусу оголошено догану.

У Генпрокуратурі він працював заступником начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сферах економіки – начальник управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки.

16 серпня 2016 року на електронну пошту Генеральної прокуратури надійшла інформація щодо можливої недоброчесності і невідповідності майнового стану Суса його доходів, а також недостовірного декларування. Повідомлялося, що в користуванні слідчого є дороговартісний автомобіль Audi Q7, який він з метою приховування зареєстрував на родича, а також умисно не вказав у декларації.

З інформацією аналогічного характеру до ГПУ також звернулися представники общественных організацій «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» та «Центр протидії корупції» 19 серпня 2016 року та 25 серпня 2016 року відповідно.

Службовим розслідуванням нібито підтверджено факт недостовірного декларування майна, а саме – невнесення до декларації за 2015 рік автомобіля Audi Q7, 2010 року випуску.

Сус пояснивши, що автомобіль належав його бабусі. Зараз цій жінці має бути 87-88 років.

Зі слів Ісуса, протягом 2015 року він кілька разів керував автомобілем, щоб доставити його на станцію для технічного обслуговування та забрати його.

Оскільки бабуся не є членом родини і Сус фактично не користувався даним автомобілем, не ніс витрат по його утриманню, то в декларацію його не включивши.

З пояснень бабусі вбачається, що вона має у власності автомобіль Audi Q7. Машиною користуються діти бабусі позивача, зокрема донька та онуки, сін. При цьому, Сус періодично брав автомобіль для його технічного обслуговування у місті Києві, оскільки після обслуговування у Хмельницькому щось у ньому зламалося. А тому вона вирішила, що краще обслуговувати автомобіль у місті Києві, оскільки онук працює у столиці та залюбки допомагає з технічним обслуговуванням автомобіля.

З пояснень матері Ісуса вбачається, що цим автомобілем постійно користувалася вона особисто. У зв’язку із потребою у кваліфікованому технічному обслуговуванні автомобіля, син, який живе у місті Києві, на її прохання провівши таке обслуговування за своїм місцем проживання.

Матеріали справи не містять доказів, що Сус не декілька разів, а дійсно тривалий годину протягом року користувався автомобілем і що він залишався у його користуванні на кінець звітного року, що слугувало б підставою для внесення його до декларації.

Суд відхилив пояснення працівника поліції з охорони об’єктів Шевченківського РУ УДСО України у місті Києві, оскільки будь-яких доказів на підтвердження цих пояснень до суду не надано. Окрім того, у вказаних поясненнях мова йде про автомобіль тієї ж марки, але з іншими державними номерними знаками.

Згідно зі ст. 43 закону про прокуратуру підставою для дисциплінарної відповідальності прокурора є, зокрема, порушення порядку подання декларації. Але суд вважає, що в ході службового розслідування комісія не встановила порушення порядку, а порушення достовірності, що не є тотожним і не може слугувати підставою для дисциплінарної відповідальності прокурора.

Суд вважає, що доказів порушення правил прокурорської етики і вчинення дій, що порочать звання прокурора, не надано.

Нагадаємо, що у 2017 році Суса звільнили за порушення закону про запобігання корупції і правил прокурорської етики. А згодом антикорупційні органи повідомили йому про підозру.

Подільський суд Києва розглядає справу за обвинуваченням екс-слідчого ГПУ Дмитра Суса. Наразі у суді триває дослідження доказів.

Колишній слідчий обвинувачується у заволодінні майном і грошима, вилученими під час обшуку в гральних закладах (ч. 3,4 ст. 191 КК), а також недостовірному декларуванні (ст. 366-1 КК). За цими статтями йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Зокрема, екс-посадовець ГПУ нібито користувався автомобілем Audi Q7 зареєстрованім на його 85-річну бабусю.

У лютому 2018 року, коли Сус, перебував у СІЗО у зв’язку із невнесенням застави, детектив НАБУ вилучив у його квартирі у Хмельницькому копії матеріалів справи, що може стосуватися директора НАБУ Артема Ситника. Провадження з таким номером, за інформацією журналіста Володимира Бойка, було відкрито 4 квітня 2016 року за фактом нібито вимагання Ситником хабара в сумі 1 млн доларів.

Нагадаємо, що 30 березня Дмитро Сус давши показання в якості свідка у справі члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського, звинуваченого у замасі на шахрайське заволодіння 500 тис. доларів. Суса в якості свідка заявила сторона захисту. Сус розповів, що співробітникам ГПУ пропонували неофіційну винагороду за розслідування деяких справ. Він підтвердив, що така винагорода обговорювалась і у зв’язку зі справою Гречківського.