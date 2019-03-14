Адвокат розповів, як окупанти повільно вбивають в СІЗО в’язня Кремля Бекірова

Здоров’я перебуває під висновком кримськотатарського активіста Едему Бекірова різко погіршився. Про це після зустрічі з бранцем у СІЗО в окупованому Сімферополі повідомив його адвокат Іслям Веліляєв.

За його словами, Бекіров останнім часом в камері страждав від болю в серці, задишки і безсоння. Тепер у чоловіка, у якого цукровий діабет і ампутована нога, почалися судоми, а рівень цукру в крові залишається високим і не падає. Інсулін, який колють укладеним тричі на день, вже не допомагає.

«Цукор високий, на рівні 13-15. І він знову спав у сидячому положенні, йому важко прилягти. Відсутність прогулянки, він два тижні в маленькій камері сидить. Сьогодні вперше до мене вийшов на прогулянку», — розповів Веліляєв.

Як відомо, російські слідчі заарештували в окупованому Криму Едему Бекірова 12 грудня 2018 року. Активіста затримали, коли він намагався проїхати в Крим провідати хвору матір.