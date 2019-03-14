РФ винна у масових порушеннях прав людини у Криму

У Криму людей викрадають, катують, вбивають, залякують і незаконно поміщають в психіатричні клініки.

Про це йдеться в доповіді Бюро з питань демократії, прав людини і праці Держдепартаменту США. Після почалася в 2014 році окупації Криму РФ “російські спецслужби послідовно зміцнювали в Криму свій контроль і порушували права людини”, – йдеться в доповіді.

Російські окупаційні влади не провели належного розслідування випадків викрадень і вбивств жителів Криму в 2014 і 2015 роках. Згідно з даними ООН з 2014 по 2018 роки в Криму жертвами викрадень стали 42 людини, 12 з них пропали безвісти, один знайдений мертвим, двоє були офіційно затримані і 27 відпущені на свободу.

Ніхто з винних не поніс покарання. Правозахисники повідомили, що російські окупаційні сили піддали кримських татар та етнічних українців, зокрема, фізичного насильства.