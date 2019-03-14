У Мельбурні помер гоночний директор “Формули-1”

Чарлі Уайтінг помер у віці 66 років.

Гоночний директор “Формули-1” Чарлі Уайтінг помер в Австралії у віці 66 років. Причиною смерті стала легенева емболія, повідомляється на сайті Міжнародної автомобільної федерації (FIA).

“Я знаю Чарлі Уайтинга багато років, він був великим гоночним директором, центральної і неповторною фігурою в „Формулі-1“, яка втілювала етику і дух цього фантастичного виду спорту. “Формула-1″ втратила вірного друга”, – заявив президент FIA Жан Тодт.

Свої співчуття вже принесли команди McLaren, Renault, Toro Rosso, Red Bull Racing і інші.

Як гоночного директора Уайтінг керував стартовим світлофором на треку і давав старт гонок. Крім того, він був делегатом від FIA з безпеки і главою технічного департаменту “Формули-1”. В його обов’язки входило управління логістикою на всіх Гран-прі, а також перевірка болідів в боксах.

В автоспорт Уайтінг прийшов в середині 1970-х років, разом зі старшим братом Ніком він допомагав готувати до гонок автомобілі на трасі Брендс-Хетч”. Пізніше брати прийшли в команду Hesketh Racing, яка базувалася недалеко від траси “Сільверстоун”. Після того, як команда розпалася, Уайтінг перейшов на роботу в Braham, власником якої був Берні Эклстоун, а також фактичним керівником “Формули-1” до 2017 року.

У 1988 Уайтінг став технічним делегатом FIA в “Формулі-1”, а з 1997-го став гоночним директором і делегатом з безпеки.