У РФ мати викинула з вікна 9-го поверху свою дворічну дочку

В Росії 21-річна жінка, перебуваючи в неадекватному стані, викинула з вікна 9-го поверху багатоповерхового будинку свою дворічну дочку, після цього жінка вистрибнула слідом за дитиною.

Про це повідомляють ЗМІ. Інцидент стався в середу, 13 березня, близько 10 години ранку на Дуванском бульварі в місті Уфа, Росія. Місцеві жителі негайно викликали на місце події швидку медичну допомогу та поліцію.

Також приїхали представники Управління цивільного захисту. Завдяки тому, що і дитина, і її мати впали в замет – вони залишилися живі. За попередніми даними, жінка отримала серйозну травму хребта.

Про стан дитини на даний момент не відомо. Продавець супермаркету, який знаходиться в тому ж будинку, стала свідком страшної події. Вона першою кинулася на допомогу та викликала медиків. Вона розповіла, що молода жінка була в свідомості до приїзду медиків і повідомила, що її штовхнуло на такий відчайдушний крок. З’ясувалося, що у молодої жінки чоловік-наркоман, який і її привчив до наркотиків.

Після чергової сварки жінка вирішила, що так далі тривати не може, тому викинула з вікна спочатку свою дочку, а потім спробувала покінчити життя самогубством.