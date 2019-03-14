У “ЛНР” “узаконили” військове рабство

Керівництво бойовиків так званої “ЛНР” випустило “наказ”, яким фактично узаконюється військове рабство.

Про це повідомляє користувач Necro Mancer в Twitter.

“Громадяни зобов’язані прибути згідно з наказом у вказане місце до призначеного часу і виконувати вимоги уповноважених органів при виконанні робіт для потреб оборони”. От тільки я не зовсім зрозумів, що буде рабу, який не прибуде”, – йдеться в повідомленні.

У “документі”, який був опублікований на сайті так званого “ради міністерств ЛНР” говориться, що він набирає чинності через 10 днів з моменту публікації, а значить – це відбудеться 22 березня.

У “законопроекті” зазначається, що громадян можуть залучити для відновлення пошкоджених або зруйнованих об’єктів економіки, військових об’єктів і систем життєзабезпечення.