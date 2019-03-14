У НАБУ не виключили ймовірність звільнення працівників, згаданих у розслідуванні

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник не виключає ймовірність звільнення працівників Бюро, згаданих у розслідуванні програми «Наші гроші».

Про це він сказав на засіданні тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з розслідування розкрадань у ВСУ.

«Дійсно, є сенс розглянути питання про відсторонення певних співробітників НАБУ, прізвища яких згадуються в розслідуванні, від роботи», – сказав Ситник, відповідаючи на питання про можливе звільнення свого заступника Гізо Углавы.

За його словами, НАБУ не знімає з себе відповідальність за недоброякісну роботу своїх співробітників.