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У НАБУ не виключили ймовірність звільнення працівників, згаданих у розслідуванні

14.03.2019

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник не виключає ймовірність звільнення працівників Бюро, згаданих у розслідуванні програми «Наші гроші».

Про це він сказав на засіданні тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з розслідування розкрадань у ВСУ.

«Дійсно, є сенс розглянути питання про відсторонення певних співробітників НАБУ, прізвища яких згадуються в розслідуванні, від роботи», – сказав Ситник, відповідаючи на питання про можливе звільнення свого заступника Гізо Углавы.

За його словами, НАБУ не знімає з себе відповідальність за недоброякісну роботу своїх співробітників.

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