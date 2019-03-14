Брехня, фейки і провокації: в ЄС виступили з жорсткою заявою по Росії

Євро-середземноморська комісія (EuroMeSCo) аналітиків представила доповідь про інформаційну війну Росії в контексті Близького Сходу.

В документ описуються методи дезінформації, а також рекомендації щодо боротьби з ними. Відзначається, що інформаційна стратегія Москви спрямована на те, щоб «заплутати західну громадськість, посварити її лідерів і посіяти сумніви в тому, що насправді сталося в Сирії».

«Мета Росії — нав’язати російську трактування геополітичної ситуації на Близькому Сході і виступити в якості альтернативи Заходу», — сказано в документі.

На думку аналітиків, методи, які використовує РФ, доводять, що країна перебуває у стані війни. При цьому, як наголошується, Москва «підтримує конфронтацію в міжнародних відносинах».

«На думку Москви, із закінченням холодної війни міжнародні норми не змінилися і ключовими факторами у відносинах між країнами повинні залишатися домінування і конфлікт», — повідомляється в документі.

Серед головних інструментів Кремля зазначаються брехня, фейкові новини та підконтрольні ЗМІ.

Аналітики закликали викрити «байдужість Москви наслідків від дій в Сирії. На їх думку, важливо показати суспільству відміну західних методів боротьби з тероризмом від російських.

Кремлівська пропаганда очікувано піддає сумнівам такі висновки і наполягає на тому, що не стає на чийсь бік у конфлікті в Сирії.