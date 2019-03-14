Українці понесли гроші на депозити

Депозити населення за підсумками лютого досягли 505,5 млрд грн.

Гривневі депозити населення в платоспроможних банках зросли на 7,41 млрд грн або на 2,8% — до 275 млрд грн, підрахували в НБУ.

Валютні депозити населення також збільшилися, але скромніше — на $131 млн або 1,6%. Їх обсяг досяг $8,5 млрд.

Але оскільки в лютому офіційний курс гривні зміцнився, то гривневий еквівалент валютних депозитів скоротився на 1,8% — до 230,33 млрд грн.

Депозити бізнесу в лютому зросли лише на 0,3% або 1,29 млрд грн — до 402,43 млрд грн.

Гривневі кошти корпоративного сектора в платоспроможних банках збільшилися на 1,05 млрд грн — до 269,25 млрд грн, а валютні — на $148 млн, до $4,916 млрд.