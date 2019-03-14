«Покайтеся!»: Порошенко пригрозив Тимошенко і Гриценка в’язницею

Президент Петро Порошенко закликав своїх конкурентів на виборах «покаятися» і натякнув на тюремні ув’язнення. Про це він заявив у Чернігові на Раді регіонального розвитку.

«Мене дуже турбують спроби завдати удару нашої армії з тилу. Для цього ворог використовує весь арсенал інформаційної війни. І саме напередодні виборів армію і суспільство щільно обстрілюють негативом.

Не буду поспішати відкидати, як недостовірні або політично мотивовані, всі матеріали журналістів. На те й потрібна свобода слова», — сказав Порошенко.

«Але є особливим цинізмом, коли нас вчать любити армію ті кандидати в президенти, хто знищував Збройні сили України під час перебування на високих державних посадах.

Фальшивою турботою вони хочуть приховати свою активну роль у знищенні оборонного потенціалу. Не з шоу треба бігати, а покаятися. Зайдіть до нашим воїнам і запитайте, як ми розпочинали війну в 2014-му. І я сподіваюся, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради по достоїнству оцінить факти розкрадання і підриву обороноздатності і назве прізвища причетних. І ніяка брехня вам не допоможе. Не допоможе політиканам, які повинні понести відповідальність за руйнування армії. І ніяких тут строків давності немає. Ніхто не уникне відповідальності, ні політичної, ні кримінальної», — заявив президент.