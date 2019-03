У самому сухому місці на землі з’явилося озеро

Долина Смерті вважається найбільш спекотним і сухим місцем в Північній Америці. Рекордні опади або великі водойми тут надзвичайно рідкісне явище. Однак це все ж таки трапляється, кожен раз вражаючи дослідників і мандрівників. Так, після сильного шторму, що обрушився на пустелю дощем по всій Південній Каліфорнії, фотограф Елліот МакГакен в спробі дістатися до басейну Бадуотер натрапив на гігантське озеро.

«Це щось з області сюрреалізму — побачити так багато води в самому сухому місці на Землі. Забавно, що з-за цього я так і не зміг спуститися в басейн Бадуотер, але думаю, ці знімки представляють велику цінність», — розповідає МакГакен, який опублікував фотографії у своєму инстаграме.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Озеро знаходиться близько Солт-Крику — східної області національного парку. Його протяжність — 16 кілометрів, на задньому плані височіє хребет Панамінт. Щоб у цьому неймовірно посушливому місці з’явилося озеро, насправді, потрібно не так багато води.

За словами метеоролога Кріса Дольче, оскільки вода з працею вбирається в умовах пустелі, навіть помірні опади можуть викликати повені в Долині Смерті. Раптова повінь може відбутися навіть там, де не було дощу, — зазвичай сухі струмки або балки (сухі або з тимчасовим водотоком долина з задернованными схилами) можуть бути затоплені через опадів вище за течією. Долина Смерті знаходиться в Східній Каліфорнії, і в літній час це одне з найспекотніших місць у світі.

П’ятнадцятого липня 1972 року тут була зафіксована найвища природна температура земної поверхні — 93,9 ºС. Це саме сухе місце у всій Північній Америці: зазвичай за рік тут випадає лише 60 міліметрів опадів.

View this post on Instagram

Death Valley ! See more golden ratio harmonies @goldennumberratio !! #landscape #visitcalifornia #special_shots #deathvalleydesert #nationalparks #deathvalleyreflection #departmentoftheinterior #nationalpark #deathvalleynationalpark #longexposure #waycoolshots #igpodium #deathvalleynationalpark #deathvalleynp #deathvalleynps #sonyalpha #sonya7r #deathvalley #natgeophotos #sky_sultans #deathvalleydunes #mastershots #chasingemotions #artofvisuals #landscapephotography #sunset #nationalparks #earthpix #dreamworldimages #saltcreekdeathvalley

A post shared by Elliot McGucken 45EPIC (@elliotmcgucken) on Mar 11, 2019 at 7:07am PDT

Однак бувають і винятки: наприклад, кількість опадів у цьому регіоні 5 і 6 березня становило 2,2 сантиметри — майже в три рази більше, ніж звичайний середній показник за весь березень. Незважаючи на свою назву, в Долині Смерті зберігається велика різноманітність життя: при рідкісних зливах розпускаються польові квіти, а тимчасові оазиси стають домівкою для дрібної риби і притулком для людей і диких звіра.

За матеріалами SFGate

Читайте також:

Останні чотири роки стали найспекотнішими в історії

Після сильних злив в Каліфорнії розквітли золоті маки

Екзотична рибка дісталася з Японії в Каліфорнію з цунамі