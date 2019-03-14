«Моя дочка виховувалася не амебою, а людиною»: в ефірі Ківа влаштував скандал з політологом

В ефірі стався конфлікт між кандидатом у президенти України Іллею Ківою та політологом Володимиром Цибулько.

Повідомляється, що глава Соціалістичної партії в ході свого виступу назвав Томос і українська мова «повітрям, яким нас намагаються нагодувати».

«Нагодувати дітей ми можемо реальної їжею. У мене двоє дітей — донька і син-першокласник. Я нагодую його Томосом і „мовою“, він виросте міцним і дорослим?» — заявив він.

У свою чергу політолог заперечив і сказав, що діти політика «без Томосу і мови зростуть ссавцями, а людьми не стануть».

На таку заяву Ілля Ківа відповів, що просить експерта не зачіпати дітей.

«Моя дочка — офіцер поліції, яка виросла і пішла захищати батьківщину без вашого Томосу і мови, тому що я виховав її на особистих прикладах. І вона виховалася не амебою, а людиною», — додав кандидат у президенти.