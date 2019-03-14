Українці пропонують покращити економіку країни легалізацією проституції

На даний момент проституція в Україні є протизаконною дією, що визначено ст. 302 Кримінального кодексу та ст. 181-1 кодексу Адміністративного, однак, українці вирішили виправити це «непорозуміння».

19 лютого 2019 року на сайті Верховної Раді України була опублікована петиція про необхідність легалізації проституції на території України.

Автор петиції Данило Шаповалов стверджує, що реалії в країні такі, що проституція має дуже широке поширення і майже не зустрічає опору від правоохоронних органів і органів влади. Кількість повій досить велика і тенденцій до зменшення їх кількості немає, зазначає автор. На обліку у правоохоронних органів знаходиться по одній/двох і навіть більше тисячі повій в кожному великому місті. Зараз проституція навіть сприяє значному розвитку корупції в різних силових структурах, заявляє Шаповалов.

«Я пропоную легалізувати проституцію в Україні і прирівняти і розглядати повій як осіб-підприємців або ввести спеціальні місця для надання даних послуг. Прийняття відповідних заходів забезпечать держава додатковими засобами і зменшать тіньової незаконний обіг, призведуть до декриміналізації в суспільстві. Також повії зможуть поліпшити свій соціальний статус у розумінні держави, знизиться відсоток безробіття, що позитивно вплине на економіку», — резюмував автор петиції.

На закінчення Шаповалов підкреслив, що державі потрібно буде контролювати ці процеси для дотримання всіх відповідних умов (вік, медичні огляди, правове ведення діяльності), але вигоди, зазначені вище, нібито значно перевищують ці витрати.