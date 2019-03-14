США почали розслідування стосовно Facebook

Перевіряють угоди про даних користувачів.



Прокуратура США веде кримінальне розслідування щодо договорів, які Facebook Inc уклала з деякими з найбільших світових технологічних компаній.

Велике журі в Нью-Йорку зажадало пред’явлення у суді документів принаймні від двох відомих виробників смартфонів і інших пристроїв, пише газета, не називаючи їх, посилаючись на двох осіб, знайомих із запитами.

Обидві компанії вступили в партнерські відносини з Facebook Inc, отримавши широкий доступ до інформації сотень мільйонів його користувачів. Крім цих двох компаній, операції з Facebook Inc укладали ще близько 150 компаній, у тому числі Amazon, Apple, Microsoft і Sony. Угоди дозволяють цим компаніям бачити друзів користувачів, контактну інформацію та інші дані, іноді без запиту користувача на згоду.

При цьому видання відзначає, що за останні два роки Facebook припинив більшість партнерських відносин.

“Ми співпрацюємо зі слідчими і серйозно ставимося до цих розслідувань… Ми надали публічні свідчення, відповіли на питання і пообіцяли, що будемо продовжувати робити це”, – йдеться в заяві представника Facebook.