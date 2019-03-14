У Києві мінували концерт студії «Кварталу 95» – ЗМІ

У Києві мінували концерт студії «Кварталу 95».

Наголошується, що вчора ввечері, 13 березня, в поліцію подзвонив невідомий і заявив, що у Палаці «Україна», де проходив концерт «95 Кварталу», закладена бомба.

За інформацією джерел у Міністерстві внутрішніх справ України, правоохоронці відреагували на цю заяву, і на Велику Васильківську були стягнуті спеціальні служби і вибухотехніки.

Повідомляється, що в результаті обшуків нічого не було знайдено, а організатори концерту написали письмову розписку, що вони відмовляються від евакуації людей.

Як стверджують в «95 Кварталі», дзвінок про мінування був провокацією проти актора і учасника президентських перегонів Володимира Зеленського.